الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

لوضعها في الاعتبار.. «الناشرين المصريين» يطالب بتقديم ملاحظات حول الدورة 52 بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

طالبت لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين برئاسة محمود خلف، من الناشرين الذين شاركوا بالدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بموافاة الاتحاد بإيجابيات الدورة، وكذلك تقديم ملاحظات أو مقترحات ليتم تجميعها ودراستها وعرضها على اللجنة الإدارية العليا للمعرض لوضعها فى الاعتبار خلال الدورة المقبلة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها: نظرا لانتهاء معرض القاهرة الدولى للكتاب وقرب بدء التجهيز للدورة الجديدة للمعرض، وفى ضوء وجود بعض الملاحظات لدى عدد من الزملاء عن تنظيم الدورة الماضية للمعرض.. نأمل التكرم بموافاتنا بالإيجابيات وكذلك أية ملاحظات أو مقترحات ليتم تجميعها ودراستها وعرضها على اللجنة العليا للمعرض لوضعها فى الاعتبار فى الدورة القادمة، وذلك على البريد الإلكترونى للاتحاد ([email protected]).

يذكر ان الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مليون و 700 الف زائر ، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و 600 ألف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها اكثر من 270 الف جولة ، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها اكثر من مليون ونصف مشاهدة.

ووجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي لدعمه واهتمامه بإقامة المعرض حرصا على استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر وتجسيدا للقدرة على تنظيم الاحداث الدولية في ظل تحديات جائحة كورونا، وأشادت بالتزام الزوار بالاجراءات الاحترازية  التى تم تطبيقها حرصا على السلامة العامة.

لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين اتحاد الناشرين المصريين معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب اللجنة العليا لمعرض الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامنا مع تحريك سعر الوقود

خلاف على وقوف بائع متجول أمام محل عصير وراء «معركة المرج»

«فايزر» تؤكد: تراجع فعالية لقاح كورونا بعد 6 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد العمل بـ"الشارة الخضراء" للحد من إصابات كورونا

16 أسيرًا فلسطينيًا يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال

الاحتلال يقتحم مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فى البيرة الفلسطينية