لوضعها في الاعتبار.. «الناشرين المصريين» يطالب بتقديم ملاحظات حول الدورة 52 بمعرض الكتاب

طالبت لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين برئاسة محمود خلف، من الناشرين الذين شاركوا بالدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بموافاة الاتحاد بإيجابيات الدورة، وكذلك تقديم ملاحظات أو مقترحات ليتم تجميعها ودراستها وعرضها على اللجنة الإدارية العليا للمعرض لوضعها فى الاعتبار خلال الدورة المقبلة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها: نظرا لانتهاء معرض القاهرة الدولى للكتاب وقرب بدء التجهيز للدورة الجديدة للمعرض، وفى ضوء وجود بعض الملاحظات لدى عدد من الزملاء عن تنظيم الدورة الماضية للمعرض.. نأمل التكرم بموافاتنا بالإيجابيات وكذلك أية ملاحظات أو مقترحات ليتم تجميعها ودراستها وعرضها على اللجنة العليا للمعرض لوضعها فى الاعتبار فى الدورة القادمة، وذلك على البريد الإلكترونى للاتحاد ([email protected]).

يذكر ان الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مليون و 700 الف زائر ، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و 600 ألف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها اكثر من 270 الف جولة ، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها اكثر من مليون ونصف مشاهدة.

ووجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي لدعمه واهتمامه بإقامة المعرض حرصا على استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر وتجسيدا للقدرة على تنظيم الاحداث الدولية في ظل تحديات جائحة كورونا، وأشادت بالتزام الزوار بالاجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها حرصا على السلامة العامة.