الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطاردة مثيرة بين شباب باغوص واللصوص في شوارع مدينة الفيوم

اللص في شوارع مدينة
اللص في شوارع مدينة الفيوم

تمكن شباب منطقة باغوص بعد مطاردة مثيرة بشوارع المدينة بالإمساك بالصوص بعد قيامهم بخطف حقيبة من سيدة مسنة وسحلها على الأسفلت.

وأوضح شاهد العيان أنّ الأهالي أمسكوا باللصوص، ولقنوهم درساً وأبرحوهم ضرباً حتى أتت قوات الشرطة واصطحبته معها، وتبينّ أنَّهم مسجلين خطر سرقات وقضايا أخرى، وتمّ تسليم الحقيبة والهاتف للسيدة المسنة، وطمأنها الأهالي ثم أوقفوا لها «تاكسي» واستقلته وذهبت إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم.
تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد المصري مٱمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث حالة خطف شنطة من سيدة مسنة وتمكن الأهالي من الإمساك بهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم محمد دعبس رئيس مباحث القسم واصطحاب اللصوص الي مقر القسم وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اللص في شوارع مدينة الفيوم
اللص في شوارع مدينة الفيوم
اللص في شوارع مدينة الفيوم
اللص في شوارع مدينة الفيوم
مطاردة مثيرة شباب باغوص واللصوص الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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