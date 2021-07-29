«جارتنر»: نمو شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية 4.6% في الربع الثاني من 2021

كشف تقرير صادر عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية “جارتنر”، عن أن إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في جميع أنحاء العالم بلغت 71.6 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2021، بزيادة قدرها 4.6% عن الربع الثاني من عام 2020.

وتابع التقرير، وعلى الرغم من استمرار الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بمستويات أعلى من تلك التي سُجلت قبل انتشار الجائحة، إلا أن مستويات الطلب سجلت تباطؤاً ملحوظاً في النمو مقارنة بنسبة النمو الاستثنائية التي بلغت 35.7% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأثير النقص المستمر في توريد المكونات.

- النقص العالمي في أشباه الموصلات أخر وصول أجهزة الكمبيوتر للمؤسسات

وأشار التقرير إلى أن النقص العالمي في أشباه الموصلات وتأثيرها على توريد المكونات أدى إلى تأخير وصول طرازات أجهزة الكمبيوتر الشخصية المحمولة للمؤسسات إلى السوق إلى 120 يوماً، وأدى ذلك إلى زيادة الأسعار في فواتير المواد، والذي بدوره رفع الأسعار بالنسبة للمستخدمين النهائيين، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة".

وعلى الرغم من أن شركة "جارتنر"لا تُدرج أجهزة "الكروم بوك" في نتائجها الخاصة بسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية التقليدية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن شحنات هذه الأجهزة شهدت نمواً قوياً مرة أخرى في الربع الثاني من عام 2021. فقد نما إجمالي سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكروم بوك في كافة أنحاء العالم بأكثر من 10% على أساس سنوي.

وحافظت الشركات الثلاث الكبرى في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية على مستويات نموها السنوي دون تغيير، حيث حافظت شركة لينوفو على المركز الأول من حيث حجم الشحنات

التوقعات الأولية لشحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية بحسب شركة التصنيع، الربع الثاني من عام 2021 (بآلاف الأجهزة)

نسبة النمو (%) مابين الربع الثاني 2020 والربع الثاني 2021 الحصة السوقية (%) خلال الربع الثاني 2020 شحنات الأجهزة خلال الربع الثاني 2020 الحصة السوقية (%) خلال الربع الثاني 2021 شحنات الأجهزة خلال الربع الثاني 2021 اسم الشركة 3.6 24.4 16,681 24.1 17,278 لينوفو -11.3 23.5 16,117 20.0 14,301 إتش بي 14.4 15.6 10,717 17.1 12,256 ديل 19.7 7.4 5,086 8.5 6,086 آبل 8.3 5.9 4,042 6.1 4,375 مجموعة إيسر 16.0 5.4 3,677 6.0 4,267 أسوس 7.4 17.8 12,168 18.2 13,065 الشركات الأخرى 4.6 100.0 68,488 100.0 71,628 الإجمالي

وهذه الأرقام تشمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمكتبية والأجهزة المحمولة الخفيفة عالية المواصفات (مثل جهاز مايكروسوفت سيرفس)، وليس أجهزة الكروم بوك أو الآي باد. وكافة البيانات تم تقديرها بناءاً على دراسات أولية، ويمكن للتقديرات النهائية أن تكون عرضة للتغير. كما تستند الإحصاءات على حجم الشحنات التي تُباع من خلال قنوات التوزيع. ومن الممكن أن لا يتطابق المجموع العام نتيجة جبر الكسور.

يُذكر أن هذه النتائج أولية، لكن سوف تتوفر إحصائيات نهائية قريباً لعملاء برنامج جارتنر الإحصائي الرُبعي العالمي الخاص بأجهزة الكمبيوتر الشخصية بحسب المنطقة. حيث يقدم هذا البرنامج نظرة شاملة لسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية تأتي في الوقت المناسب لجميع أنحاء العالم، مما يسمح لشركات الإنتاج والتوزيع والتسويق والمبيعات بمواكبة أهم القضايا الرئيسية وآثارها المستقبلية في جميع أنحاء العالم.