من المطبخ العربي.. طريقة عمل الـ«المقلوبة»

يفضل الكثير التنوع في الطعام خاصة الأطباق العربية الشهيرة ومن تبرزها المقلوبة والتي تعتبر من الأطباق الشهية والمحببة للكثير من الشعوب العربية، ويمكن صنعها بعدة طرق وإضافات مختلفة، ونرصد في السطور التالية طريقة عمل المقلوبة بالدجاج

طريقة عمل المقلوبة بالدجاج

المكونات

- كيلو دجاج مقطع إلى شرائح.

- كيلو أرز.

- 2 باذنجان مقطع شرائح.

- 2 حبّة بطاطس مقطعة شرائح.

- 3 بصلات متوسطة الحجم.

- ملعقة بهارات.

- 2 من ورق اللورا

- ملعقة صغيرة كركم.

- القليل من القرفة البودرة.

- شوربة دجاج أو مرق دجاج.

- زيت نباتي.

- ملح وفلفل.

طريقة عمل مقلوبة الدجاج

اصنع مقلوبة الدجاج بسهولة وفي وقت قليل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- قم بغسل الدجاج جيدًا وتقطيعه لشرائح، ضعه في قدر يحتوي على قليل من الزيت مع التقليب على الجانبين حتى يتحمر قليلًا.

2- أضف 2 حبّة بصل مفروم إلى الدجاج واستمر في تقليبهما معًا حتى يذبل البصل.

3- أضف القرفة والكركم والملح والفلفل وورق اللورا إلى المزيج السابق.

4- ضع كمية مناسبة من الماء إلى المزيج واتركه على نار هادئة حتى ينضج.

5- قم بغسل الباذنجان جيدًا وقطعه إلى شرائح، ثم ضع عليه الملح واتركه لمدة 15 دقيقة.

6- أحضر مقلاية وضع فيها زيت غزير ثم قم بقلي الباذنجان، وارفعه على ورق مطبخ حتى يتخلص من الزيت.

7- قم بتحمير شرائح البطاطس في الزيت الخاص بالباذنجان، ولكن لا تدعها حتى يصبح لونها ذهبيًا، ثم ارفعها من على النار وضعها في ورق المطبخ.

8- ضع البصلة المقطعة إلى شرائح في نفس الزيت، وقم بتحميرها ثم ارفعها من على النار وخلصها من الزيت.

9- قم بغسل الأرز جيدًا وانقعه في ماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم صفه جيدًا ليصبح جاهز للاستخدام.

10- ضع القليل من الزيت في قدر كبير، ثم أضف شرائح الباذنجان والبطاطس وفوقهما شرائح الدجاج، ثم طبقة أخرى من الباذنجان.

11- ضع طبقة الأرز من أعلى، وأضف شوربة الدجاج أو مرق الدجاج تدريجيًا بحيث يغطي الأرز واتركه لينضج ثم تقدم.