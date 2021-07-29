إنشاء مجمعين للخدمات ومدرسة تعليم أساسى بدمنهور وأبوحمص

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هى مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المحافظة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع وذلك وضمن المشروعات الجارى تنفيذها تم متابعة أعمال شد خرسانة الدور التانى علوى لمجمع خدمات قرية سنهور بمركز دمنهور وإنشاء مجمع خدمى متكامل بقرية جواد حسنى ومدرسة بركات للتعليم الأساسي بكوم القناطر بابو حمص.

وأشارت الدكتورة نهى الوسيمي منسق حياة كريمة بمحافظة البحيرة إلى أن جميع المشروعات التى تم البدء فى خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة تسير بشكل جيد ومنتظم وذلك من أجل الانتهاء منها فى المواعيد المحددة لها حتى يتم تسليمها، موكدا أنه تم الانتهاء من أعمال حياة كريمة داخل قرية الخرطوم التابعة لمركز بدر وتم تسليم جميع المشروعات للأجهزة التنفيذية بالمحافظة.