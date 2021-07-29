انطلاق مؤتمر القاهرة الدولى حول دور الوساطة و التحكيم في تسوية المنازعات غدا

يعقد المركز الدولي للوساطة والتحكيم «إماك »، مؤتمر القاهرة الدولي الاول حول «دور الوساطة و التحكيم في تسوية المنازعات و تحقيق التنمية المستدامة»، بالتعاون مع مؤسسة المستشار الدكتور علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم ، ومؤسسة المستشار الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، يومي غدا الجمعة ووبعد غد السبت، بقاعة عايدة بفندق ماريوت بالزمالك.

ويأتي تنظيم المؤتمر ليتفق وخطة التنمية الشاملة في كافة القطاعات التى وضعتها وتشرف على تنفيذها القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر 2030 كما يناقش المؤتمر دور الوساطة و التحكيم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية فاعلة في اقامةالمشروعات وتشغيل اليد العاملة الوطنية ، وسيتم طرح العديد من أوراق العمل والأبحاث القانونية والاقتصاديه التى توضح دور الوسائل البديله في تسوية المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء وخدمة قطاع الأعمال

و تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه .

وسيتم عقد المؤتمر علي مدار يومين، وفي اليوم الاول ستكون الجلسة الافتتاحية للمؤتمر متضمنة كلمة لكل من رئيس المؤتمر المستشار الدكتور علاء عابد ، والمستشار الدكتور / شعبان رأفت عبد اللطيف رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم ومستشار غرفة التجارة والصناعة بالشارقة والمستشار الدكتور مجدي ابراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ، والدكتور طلال أبوغزالة المفكر والخبير الاقتصادي العالمي ورئيس ومؤسس طلال ابو غزالة العالمية .

ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر تقديم نخبة من القانونيين للعديد من الابحاث والتجارب الدولية في مجال التحكيم والوساطة .

ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى سيتم بث وقائع المؤتمر مباشرة على الصفحة الرسمية للمستشار الدكتور علاء عابد ، والصفحة الرسمية للمستشار الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف .. عبر التطبيق الالكتروني zoom