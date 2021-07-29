الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق مؤتمر القاهرة الدولى حول دور الوساطة و التحكيم في تسوية المنازعات غدا

إماك
إماك

يعقد المركز الدولي للوساطة والتحكيم «إماك »، مؤتمر القاهرة الدولي الاول حول «دور الوساطة و التحكيم في تسوية المنازعات و تحقيق التنمية المستدامة»، بالتعاون مع مؤسسة المستشار الدكتور علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم ، ومؤسسة المستشار الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، يومي غدا الجمعة ووبعد غد السبت، بقاعة عايدة بفندق ماريوت بالزمالك. 

ويأتي  تنظيم المؤتمر ليتفق وخطة التنمية الشاملة في كافة القطاعات التى وضعتها وتشرف على تنفيذها القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر 2030 كما يناقش المؤتمر دور الوساطة و التحكيم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية فاعلة في اقامةالمشروعات وتشغيل اليد العاملة الوطنية ، وسيتم طرح العديد من أوراق العمل والأبحاث القانونية والاقتصاديه التى توضح دور الوسائل البديله في تسوية المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء وخدمة قطاع الأعمال 

و تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه .

وسيتم عقد المؤتمر علي مدار يومين، وفي اليوم الاول ستكون  الجلسة الافتتاحية للمؤتمر متضمنة كلمة لكل من رئيس المؤتمر المستشار الدكتور علاء عابد ، والمستشار الدكتور / شعبان رأفت عبد اللطيف رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم ومستشار غرفة التجارة والصناعة بالشارقة والمستشار الدكتور مجدي ابراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ، والدكتور طلال أبوغزالة المفكر والخبير الاقتصادي العالمي ورئيس ومؤسس طلال ابو غزالة العالمية .

ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر تقديم نخبة من القانونيين للعديد من الابحاث والتجارب الدولية في مجال التحكيم والوساطة .

ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى سيتم بث وقائع المؤتمر مباشرة على الصفحة الرسمية للمستشار الدكتور علاء عابد ، والصفحة الرسمية للمستشار الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف .. عبر التطبيق الالكتروني zoom

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

«الأرصاد»: طقس الجمعة شديد الحرارة رطب.. والقاهرة 38 درجة

خلاف على وقوف بائع متجول أمام محل عصير وراء «معركة المرج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد العمل بـ"الشارة الخضراء" للحد من إصابات كورونا

16 أسيرًا فلسطينيًا يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال

الاحتلال يقتحم مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فى البيرة الفلسطينية