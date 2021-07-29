1550 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 1550 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 677 ألفا و801 حالة.

‎وأفادت "الصحة الإماراتية"- وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس- بأنه تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 1939 حالة، مؤكدة شفاء 1508 حالات جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 655 ألفا و183 حالة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وسجلت أكثر من 210 دول إصابات بالفيروس، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.