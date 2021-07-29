إزالة 144 إعلانا مخالفا بأسوان (صور)

قامت الواحدات المحلية على مستوى محافظة أسوان، في إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواجهة العشوائية والعمل على إظهار المظهر الحضاري للمبانى والعقارات والشوارع والميادين من خلال إزالة أي إعلانات عشوائية أو ملصقات أو تشوهات بصرية بإجمالى 144 إعلان مخالف منهم 36 إعلان مخالف بكوم أمبو، وعدد 2 إعلان مخالف بنصر النوبة، وعدد 15 إعلان مخالف بدراو، وعدد 7 إعلانات مخالفة بالرديسية، وعدد 26 إعلان مخالف بالبصيلية، وعدد 1 إعلان مخالف بكلابشة.

إزالة الإعلانات

فيما تم إصدار قرارات إزالة لـ 57 إعلان للشركة الراعية بمدينة إدفو لعدم الترخيص، وأيضاً تم توجيه إنذارات بالإعلانات المخالفة بنطاق مدينة أسوان.

إزالة الإعلانات

وعلى الجانب الأخر أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بالإسراع في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط الإنحدار للصرف الصحى خلال 3 أشهر والذى يربط بين محطة رفع رضاوى وشبكات منطقتي الحصايا وأرض الجميلى بطول 1 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللي و315 مللى وبتكلفة 5 ملايين جنيه للقضاء على مشاكل الطفح التي يعانى منها أهالى الضحايا وأرض الجميلى.

إزالة الإعلانات

وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء مراكز ومدن أسوان وكوم أمبو بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتدخل السريع لإنهاء المشاكل الطارئة سواء بوجود كسور في أحد خطوط مياه الشرب بمنطقة البيارة بمدينة كوم أمبو ، علاوة على إنهاء مشاكل طفح الصرف الصحى بمنطقتى الصداقة الجديدة والمحمودية بمدينة أسوان.

كسور في أحد خطوط مياه الشرب

كما وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برفع ومصادرة تشوينات من الطوب الأبيض ناتجة من إزالة إحدى التعديات بحى ناصر لمنع الشروع في محاولة التعديات مرة أخرى على أراضى الدولة ، وهو الذى توازى مع قيام مجلس مدن السباعية وأبوسمبل السياحة بأعمال التطوير والتجميل.