انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية

انتهى منذ قليل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، في أخر أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة، بإجمالي 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة.

وأدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة.

وتم اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وكان أدى أمس، 100 ألف و435 طالبًا وطالبة بالشعبة (العلمية / رياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" من إجمالى 100 ألف و749 طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ (الورقة الثانية)، بإجمالي 225 طالبًا وطالبة، وذلك في اليوم الثالث عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش منها (1) حالة نشر، و(2) حالة غش.