الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كوثر محمود: نسعى دائمًا لخلق صورة ذهنية إيجابية عن التمريض

الهيئة الصحية
الهيئة الصحية

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض المشرف العام على تمريض منظومة التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التمريض داخل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تشهد حاليًا طفرة عظيمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى الممارسة العملية داخل المنشآت الصحية التابعة للمنظومة الجديدة.

وأضافت: نعمل على وجود نموذج حقيقى من التمريض المصرى القادر على أداء خدمة مميزة ذات جودة للمريض المنتفع بالمنظومة الجديدة ولا يقتصر على محافظة بورسعيد فحسب بل امتد ليشمل محافظات الإسماعيلية والأقصر، ومن المقرر أن يشمل كافة محافظات الجمهورية بالتزامن مع التطبيق المرحلي للتأمين الصحي الشامل والخطة الزمنية الموضوعة من قبل الحكومة المصرية.

ولفتت المشرف العام على تمريض منظومة التأمين الصحي الشامل، في بيان للهيئة إلى الدورات التدريبية التي تلقتها كوادر التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية، لضمان استمرارية كفاءتها خلال آداء العمل ، والتي شملت دورات (الدعم النفسي لمرضى فيروس كورونا، تنمية مهارات التواصل وأخلاقيات المهنة، تنمية المهارات الإدارية، إدارة الأزمات، مكافحة العدوي، تنمية مهارات اللغة الانجليزية) .

وأعربت د.كوثر محمود عن فخرها بهذا التطور الملحوظ لمنظومة تمريض الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يعكس الصورة الذهنية الإيجابية عن التمريض ويسلط الضوء على المساهمات التي تقدمها طواقم التمريض بالهيئة لخدمة المنتفعين بالمنظومة الجديدة، مؤكدة أن أطقم التمريض تتمتع بقدر هائل من المعرفة وتمتلك مجموعة من المهارات المتنوعة، والتي تم اكتسابها سواء خلال سنوات الدراسة أو بالتدريبات التي تتم خلال فترة العمل بما يضمن استمرارية إتقان وتطوير تلك المهارات، لافتة إلى عمل طواقم التمريض وسط تحديات كبيرة وهو ما لوحظ خلال أزمة فيروس كورونا من تفانيهم في العمل إلى جانب باقي الطواقم الطبية.

هيئة الرعاية الصحية أطقم التمريض الدكتوره كوثر محمود

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كل هذا الفساد

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