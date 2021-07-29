تقرير: أستراليا بإمكانها إنهاء عمليات الإغلاق بعد تطعيم 80% من سكانها

ذكر تقرير أسترالي نشر اليوم الخميس أنه سيكون بمقدور أستراليا تخفيف القيود المفروضة وإنهاء عمليات الإغلاق عندما يتم تطعيم 80% من السكان بالكامل، وهو هدف يمكن الوصول إليه بحلول نهاية العام إذا تضمنت حملة التطعيمات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

واقترح التقرير الذي أعده معهد جراتان للصحة، ونشرته صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد”، أيضًا توسيع نطاق اللقاحات الإلزامية لتشمل العاملين في الخدمات الوقائية والمعلمين اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

وحتى الآن، تم تطعيم 14.2% من مجموع السكان، أو 3.7 مليون شخص، بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد، وتلقى 31.7% جرعة أولى.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه يمكن للأستراليين توقع إجابة مباشرة حول معدلات اللقاح التي ستحتاج الدولة وكل ولاية وإقليم إلى الوصول إليها قبل الانتقال إلى مرحلة تالية.

ومع تطعيم نحو 17% فقط من الأشخاص فوق 16 عامًا بالكامل في ولاية نيو ساوث ويلز، ارتفعت الإصابات بشكل مطرد على الرغم من إغلاق سيدني الكبرى منذ 26 يونيو الماضي.

كما ارتفعت حالات الإصابة بمتغير “دلتا” من الفيروس في سيدني، أكبر مدن أستراليا ، بـ239 حالة اليوم الخميس، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ بدء الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.