محافظة الإسماعيلية تعلن عن حل مشكلة ضعف مياه الشرب بالقنطرة غرب

كشف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خطوات المحافظة لحل أزمة ضعف مياه الشرب بقرية السلام بالقنطرة غرب.

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه تم الانتهاء من أعمال الربط من محطة الكيلو ١٩ بخط ٨ بوصة upvc، وتم الانتهاء من أعمال الربط للقرية من خط تغذية منطقة المثلث بالقنطرة غرب، علاوة على استخراج جذوع الأشجار من خطوط المياه التي تساهم بنسبة كبيرة فى ضعف ضغط المياه للمواطنين بالمنطقة، مما سيؤدي لحل أزمة ضعف مياه الشرب بقرية السلام خلال فترة قليلة.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكافة أجهزتها تسعى لتوصيل المياه الشرب لكافة المناطق التي تعاني من ضعف المياه.

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ضرورة سرعة الانتهاء من مشروعات الرصف التي بدأت خلال العام المالي المنقضي وما زال العمل مستمرا بها خلال العام الحالي، مثل طريق بر أيسر ترعة السويس بداية من كوبرى الدريسة بأبو عطوة وحتى كوبرى سرابيوم، مع استكمال الطريق حتى مركز ومدينة فايد خلال العام المالي الجاري، ووجه المحافظ مديرية الطرق والنقل بعمل حصر لكافة الشوارع التي تحتاج لصيانة بمدينة الإسماعيلية والتكلفة الإجمالية لها تمهيدا لصيانتها.

جاء ذلك خلال اجتماعاً عقده محافظ الإسماعيلية، لمناقشة واستعراض الخطة الاستثمارية لمشروعات رصف الطرق بالمحافظة للعام المالي ٢٠٢١- ٢٠٢٢، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء مجدى عبد الحميد عناني السكرتير العام للمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاث، والمهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروعات الرصف التي بدأت خلال العام المالي المنقضي ومازال العمل مستمر بها خلال العام الحالي، مثل طريق بر أيسر ترعة السويس بداية من كوبرى الدريسة بأبو عطوة وحتى كوبرى سرابيوم، مع استكمال الطريق حتى مركز ومدينة فايد خلال العام المالي الجاري.

وتم مناقشة رصف الطرق بمركز ومدينة التل الكبير، مع مراعاة البدء في رصفها عقب الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي، والذى من المقرر الانتهاء منه داخل مدينة التل الكبير خلال الشهور القليلة المقبلة، على أن يتم عمل تصور كامل لكافة المحاور المرورية بالمدينة عن طريق المهندس الاستشاري لإدارة مرور الإسماعيلية قبل بدء رصفها خاصة شارع أحمد عرابي.

بالإضافة إلي مناقشة واستعراض الطرق والشوارع التي تحتاج للرصف بمدينة القصاصين، ومناقشة موقف المرافق والخدمات قبل رصف تلك الطرق.

كذلك تم مناقشة رصف وتطوير بعض المحاور المرورية بحي ثان الإسماعيلية، من خلال تطوير الشارع البحري بداية من طريق بورسعيد وحتى شارع الثلاثيني. وتطوير شارع المستشفى بداية من شارع الغابة وحتى شارع السكة الحديد.

وفى مركز ومدينة فايد تم مناقشة رصف الطريق من قرية السعدية وحتى قرية فنارة بمحازاة السكة الحديد، بالإضافة إلي مناقشة رصف وتطوير شوارع المدينة بمنطقة الخدمات الرئيسية.

وفى مركز ومدينة القنطرة غرب تم عرض ومناقشة رصف طريق المعاهدة ،وشوارع السويس والجيش، مع التأكيد على إزالة كافة الإشغالات لبدء أعمال الرصف بشكل فورى.

وفى مركز ومدينة القنطرة شرق تم عرض ومناقشة رصف الطرق الرئيسية داخل المدينة ، والتي تربط بين المعدية والمحاور الرئيسية. مع التأكيد على اعادة رصف شوارع المدينة القديمة، ليصبح مركز ومدينة القنطرة شرق تم رصفة وتطويره بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة رصف وتطوير الطرق بمدينة المستقبل، ومناقشة مشكلات الصرف الصحي بشوارع المدينة حتى يتم الإنتهاء منها قبل البدء في أعمال الرصف.

وأكد المحافظ خلال الإجتماع أن الأولوية لرصف الطرق التي يقع عليها كثافات مرورية عالية ، على أن تكون البداية بالطرق التي تربط المراكز والمدن بالطرق الرئيسية، ثم الطرق الرابطة بين القرى الرئيسية والمراكز والمدن، ثم الطرق التي تربط التوابع بالقرى الرئيسية.

كما أكد المحافظ على ضرورة الإنتهاء من رصف شوارع الأحياء والمناطق المحرومة داخل مدينة الإسماعيلية ، مثل مناطق الحكر ، وحى السلام، والبهتينى، وخلف ديوان عام المحافظة خلال العام المالي الجاري.

ووجه المحافظ بضرورة وضع اللوحات والعلامات الإرشادية على الطرق عقب الإنتهاء من رصفها، مع التأكيد على عمل حواجز خرسانية على جانب الطرق والمحاور التي بها منحنيات خطرة خاصة على جوانب الترع حفاظا على أرواح المواطنين.