ما هي الكليات التى تحتاج إلى اختبارات القدرات؟

بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية للشعبة الادبية..

انتهى طلاب الثانوية العامة (شعبة الادبي) اليوم الخميس من امتحانات الثانوية العامة ويستعد الطلاب لرحلة التنسيق، ويبحث العديد من الطلاب عن الكليات التى تحتاج إلى إختبارات قدرات

وأعلنت وزارة التعليم العالي، إتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov علي شبكه الإنترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

فى هذا السياق ننشر قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-

1. كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. كليات التربية الرياضية.

8. شعبتي التربية (التربية الفنية و التربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).

12. كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

13. كليات السياحة والفنادق.

وانتهى اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية من الامتحانات على أن تنتهى امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية يوم 2 اغسطس المقبل.