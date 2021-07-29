«أحمد» يجهز حصانه لاحتفال طلاب الثانوية بنهاية الامتحانات: رزق وفرحة

يقف "أحمد علي" بجانب مدرسة المطرية الثانوية بنين ممسكا بلجام جواده منتظرا خروج الطلاب لركوب الخيل والاحتفال بنهاية ماراثون الثانوية العامة للشعبة الأدبية، مع أخذ بعض الصور التذكارية للطلاب أثناء ركوب جواده.

يحكي "أحمد علي" أنه يعمل في مهنة جمع الخردة مستخدماً "عربة كارو" يقوم بسحبها بحصانه، وأخبره أحد أصدقائه بموعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من الامتحانات اليوم، واقترح عليه أن يذهب ويقوم بالعرض على الطلاب ركوب الحصان، وأن يلتقط لهم الصور التذكارية بمناسبة انتهاء ماراثون الامتحانات بمقابل مادي بسيط.

وأضاف، أن جيرانه وأصدقائه لهم أبناء بالثانوية العامة وهو يعرف قدر الضغوطات النفسية التي واجهها الطلاب وأسرهم أثناء رحلتهم مع الثانوية، لذلك أعجبه اقتراح صديقة وذهب إلى المدرسة لإسعاد الطلاب متمنياً أن يوفقهم الله.

وسينهي طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية امتحاناتهم اليوم حسب الجدول الزمني المحدد لهم من قبل وزارة التربية والتعليم والجدير بالذكر أن انطلق صباح السبت، 10 يوليو، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، شددت في تعليماتها لرؤساء اللجان على ضرورة إخطار الطلاب، بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب “عدم اجتياز”، وعلى رئيس اللجنة بتحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وبدأ منذ قليل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، بإجمالي 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة.

ويؤدي طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة.

وتم اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وكان أدى أمس، 100 ألف و435 طالبًا وطالبة بالشعبة (العلمية-رياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" من إجمالى 100 ألف و749 طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ (الورقة الثانية)، بإجمالي 225 طالبًا وطالبة، وذلك في اليوم الثالث عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.