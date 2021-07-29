الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يعقد اجتماعا باللجنة العليا لمتابعة مستجدات كورونا: كل الدعم للقطاع الطبي

اجتماع حول كورونا
اجتماع حول كورونا

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا بأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا  لمتابعة الموقف الحالي وآخر مستجدات كورونا ومتابعة جاهزية المستشفيات وموقف تانكات الأكسجين.

شدد محافظ المنوفية على اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الطوارئ والأزمات والتأكد من جاهزية المستشفيات.

حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، ووكلاء مديرية الصحة ومدير المستشفى التعليمي، ومدير مستشفى الحميات ومدير عام التأمين الصحي.

كما تناول الاجتماع ضرورة التأكيد على رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 81" فى الفترة من 22 إلى 24 من أغسطس.

كما أشار محافظ المنوفية إلى ضرورة المرور الميداني ومتابعة سير العمل بالمستشفيات بشكل دوري والوقوف على جميع الاحتياجات الضرورية بكافة المستشفيات للعمل على توفيرها وتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين في ربوع المحافظة ، كما شدد على توفير مخزون استراتيجي من الاكسجين بكافة المستشفيات وإزالة أي معوقات في هذا الشأن.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأن الوضع مطمئن داخل المحافظة مستعرضاً جهود مديرية الصحة و خطوات التطوير التي تتم بالمستشفيات من رفع كفاءة للبنية التحتية وتوفير مستلزمات طبية والتأكيد على تقديم خدمة جيدة للمواطنين ، كما أشار  وكيل وزارة الصحة إلي أنه  يوجد 12 مركز لتلقي لقاح كورونا بكل مركز ومدينة فضلا عن الانتهاء من تجهيز (5) مراكز لتلقي لقاح المسافرين للخارج  وجاري التنسيق باستمرار مع وزارة الصحة في هذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية، تقديم كافة الدعم لما تحتاجه جميع المستشفيات، وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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