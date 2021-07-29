الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفلاحين: انخفاض أسعار الدواجن نتيجة تكدس اللحوم الحمراء بالثلاجات

الدواجن
الدواجن

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام النقيب العام للفلاحين إن انخفاض أسعار الدواجن مؤقت نتيجة تكدس الأضاحي في الثلاجات وانخفاض الطلب على شراء اللحوم البيضاء، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الدواجن عقب عيد الأضحى المبارك أمر طبيعي ومؤقت وستعود الأسعار لطبيعتها خلال أيام.

وأضاف عبدالرحمن أن كيلو الدواجن البيضاء بباع حاليا في المزارع ما بين 22 إلى 24 جنيها ليصل للمستهلك ما بين 26 إلى 28 جنيها ويباع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك ما بين 40 إلى 44 جنيها ويباع البانيه، بنحو 64 جنيها للكيلو وسجلت الساسو 38 جنيها والأوراك 28 جنيها

وأشار عبدالرحمن إلى أنه وبنهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء نتوقع ارتفاع أسعار الدواجن لعزوف الكثير من صغار المربين عن تربية الدواجن خوفا من ارتفاع نسبة الفاقد وزيادة تكلفة التربيه خاصة ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثل 70%من تكلفة زراعة الدواجن مع توقع استمرار ضعف القوة الشرائيه للمواطنين. 

وأكد أبو صدام أن مصر حاليا تتمتع باكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة تصل الي 95% بإنتاج ما يزيد عن 4 مليون فرخة يوميا بنحو  1.4 مليار طائر سنويا وأن وزارة التموين تقوم بجهود كبيره لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك والتي تصل الي5% عن طريق استيراد الداوجن المجمده والمبرده وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة حيث تباع الفرخه المجمد، زنة 1 كجم صافي من 39 الي 42 جنيها. 

وكان قد أكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام للدواجن ان الامتحان سيتعين بوزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنوك العامة والمتخصصة للحصول على قروض في عمليات تطوير مزارع الدواجن  وتسهيل عمليات التصدير للدواجن والبيض واتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض الرسوم على التصدير وفتح أسواق جديدة في البلدان العربية والافريقية لمنتجات الدواجن والبيض.

-الفلاحين أنخفاض أسعار الدواجن نتيجة تكدس اللحوم الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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