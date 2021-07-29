تسليم بونات تموين مجانية لـ160 سائق سرفيس بقنا

سلم اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا، بونات لتموين سيارات السرفيس الجديدة بقيمة ألف جنيه لكل سائق من خطوط السير الجديدة، والبالغ عددهم 160 سائق، بكورنيش النيل بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومحمود عبدالوهاب رئيس فرع البنك الزراعي المصري بقنا، والمستشار أحمد سعد مستشار البنك الزراعي، والمقدم هاني مرسي وكيل إدارة المرور، والنائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا لمطالب السائقين الذين طالبوا بتوفير مواقف مخصصة لهم، ووجه الجهات المختصة بدراسة مطالبهم والعمل على تنفيذها، مؤكدًا حرصه على تذليل كافة العقبات أمام السائقين، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليحصل الشباب على فرصة عمل ومصدر دخل ثابت يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف أن المحافظة حريصة على توفير سيارات بمواصفات الراحة والأمان للركاب، والتي تليق بالمواطن القنائي وطبقا للاشتراطات والمواصفات التي وضعتها اللجنة المختصة، موضحا أن السيارات الجديدة تعمل بمحرك مجهز للعمل بالغاز الطبيعي كما تم مراعاة (لون خط السير – الشبكة العلوية – شعار المحافظة – كتابة محطات خط السير) بحيث تكون السيارة بشكل موحد وجاهزة للاستخدام مباشرة.

يذكر أن محافظة قنا تسعى إلى استبدال سيارات الكبود الأجرة وسيارات السرفيس القديمة بسيارات جديدة مناسبة وآدمية لنقل الركاب، وذلك في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي يهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يتمثل فى توفير وسيلة حضارية للمواطن المصري.