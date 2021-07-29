الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أستاذ تخطيط: مصر تسعى لإحداث تنمية مستدامة في الدول الإفريقية

تعاون مصر مع دول
تعاون مصر مع دول حوض النيل

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة متكاملة لتنفيذ عدة مشروعات فى إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل المختلفة ومنها دولة جنوب السودان، في سبيل تعزيز العلاقات وإحداث تنمية مستدامة بالدول الإفريقية. 

وقال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إن  مشروعات ومجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل ومنها جنوب السودان في مجال إدارة الموارد المائية نموذجا ناجحا للتعاون مع الأشقاء الأفارقة.

توفير فرص عمل

وأوضح عبدالله لـ"الدستور"، إن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال إدارة الموارد المائية لتعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الإفريقية، منها تطهير المجاري المائية، بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وتحسين الأحوال المعيشية في هذه الدول، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وخفض معدلات الفقر، وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى.

وأكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن هذا التعاون من شأنه التقارب بين مصر والشعوب الإفريقية في إطار متكامل لتحقيق التنمية المستدامة في حوض النيل مما يساهم في رفع مستوى المعيشة لدول الحوض، والذي ينعكس بدوره على تدعيم العلاقات بين مصر ودول حوض النيل ويقرب الرؤى ووجهات النظر نحو موضوع سد النهضة وإيجاد حلول مستدامة واتفاق قانوني ملزم.

دعم الدول الإفريقية 


وقال الصادق، إنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات فى إطار سعى الدولة المصرية إلى تقديم الدعم للدول الإفريقية الشقيقة في مجال رفع القدرات الفنية والمؤسسية ‏من خلال التدريب العملي على المعدات المعملية.

والتقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان ماتوا بيتر، اليوم الخميس، لمناقشة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين. 
 

الافريقي مصر تعاون وزارة سد النهضه مشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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