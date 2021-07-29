عاملين بالصرف الصحى يتصدون لعمليات سرقة أغطية بالوعات في القاهرة والجيزة

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أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن عاملين بصرف الجيزة تمكنوا من التصدي لمحاولة سرقة غطاء بالوعة بشارع فتح الباب من الثلاثينى بالعمرانية، وتم تحرير محضر رقم 9644 لسنة 2021 جنح العمرانية.

وأوضح أن العاملين أعادوا تركيب الغطاء وتأمينه حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا أن الشركة تستقبل بلاغات الأغطية المفقودة من خلال الخط الساخن 125 فى نطاق محافظة الجيزة.

ولفت إلى الإجراءات التي يمكن للمواطن اتخاذها حال اكتشاف فقدان غطاء بلاعة، مثل الاتصال بالخط الساخن من أي تليفون أرضى، محاولة تأمين البئر حتى وصول عمال الصيانة المختصة لتركيب غطاء بديل، وعادة لا يستغرق الأمر وقتا 30 دقيقة على الأكثر من خلال أفرع الصيانة المنتشرة.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتركيب ١٤ ألف شبكة حماية لمطابق الصرف الصحي بمناطق مختلفة بمحافظة الجيزة، مع وضع أولوية لتركيب شبكة حماية مطابق الصرف الصحى بمناطق تواجد المدارس والأندية ومجمعات الصرف الصحي.

وفى هذا السياق، أكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن الشركة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية تسعى جاهدة لمجابهة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، والتى تعرض المواطنين والأطفال لمخاطر السقوط بها.

وأكد أن الشركة أطلقت العديد من الحملات التوعوية عن مخاطر سرقة أغطية البالوعات، واستقبال الخط الساخن 175 لاستقبال شكاوى المواطنين بمحافظة القاهرة عن خدمات الصرف الصحى، والتي تتضمن الإبلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة.

وذكر المهندس عادل حسن، أن 3 من العاملين بإحدى مواقع العمل نجحوا فى التصدي لواقعة سرقة غطاء بمنطقة عين شمس، وإبلاغ السلطات المختصة بالواقعة، مشيرا إلى أن هذا واجب على كل منا للحفاظ على سلامة المارة.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كانت قد أصدرت تكليفات أن تكون تلك البلاغات لها أولوية قصوى مع الاستجابة الفورية حفاظا على أرواح المواطنين.