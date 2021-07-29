«السكة الحديد»: تأخيرات خط الوجهين البحري والقبلي 85 دقيقة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٧٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، التقى رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

وفي بداية اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

وأكد الوزير التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر، مشيرا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الاسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الإسبانية بالاضافة الى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية على تصنيع وتوريد 6 قطارات سكة جديدة للركاب وقيام المكتب الاستشاري الإسباني “جيتنسا” بالدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا / المنصورة.

وأكد السفير الإسباني على عظمة ما يتحقق في قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن وزارة النقل المصرية تعتبر من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار بما تنفذه من مشروعات ضخمة وعملاقة، مشيرا إلى تطلع الشركات الإسبانية لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.

وأشار إلى زيارة رئيس وزراء إسبانيا قبل نهاية شهر أغسطس القادم لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار تدعيم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.