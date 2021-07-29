طلب تحريات المباحث في غرق شاب أثناء السباحة بترسانة المعصرة

أمرت نيابة المعصرة الجزئية، اليوم الخميس، التصريح بالدفن لشاب غرق أثناء السباحة بمياه النيل بجوار ترسانة المعصرة جنوب محافظة القاهرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان شاب في العقد الثاني من العمر، قد غرق أثناء السباحة بمياه النيل بجوار ترسانة المعصرة جنوب محافظة القاهرة، وتعد هذه ثاني حالة غرق في نفس المكان خلال أسبوع.

- تفاصيل الواقعة

كانت وردت إشارة للعميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، يفيد بتعرض شاب مقيم بدائرة القسم، للغرق بنهر النيل بجوار ترسانة المعصرة أثناء الاستحمام.

و على الفور انتقل الرائد أحمد ماضي، معاون مباحث المعصرة، لفحص البلاغ، وتم إخطار قوات الانقاذ النهري ويجري البحث عن جثمان الضحية.

يذكر أن شابا وشقيقه الأصغر، لقيا مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بالجيزة، وكان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من الأهالي، يفيد بغرق شاب وشقيقه في نهر النيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وبالفحص تبين غرق شاب وطفل.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي وشقيقه الأصغر، ذهبا لمنطقة جزيرة الدهب للاستحمام في نهر النيل ولقيا مصرعهما غرقا، ولا شبهة جنائية، و تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي المتوفيين.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

تتبع الأجهزة الأمنية عدة إجراءات عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية كالتالي:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.