الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سيلفي آخر يوم».. صديقتان توثقان لحظات وداع «الثانوية»: أهلا بالجامعة

لجان الثانوية
لجان الثانوية

أجواء مختلفة يشهدها محيط مدرسة النقراشي الثانوية بمنطقة حدائق القبة في أخر أيام امتحانات الصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية، مابين التقاط الصور ولحظات الوداع.

لجان الثانوية 

وقفتا الصديقتان خلود حافظ وسها محمد في صباح اليوم الخميس قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في محاولة منهن لتخليد ذكرى الثانوية العامة، حرصتا على ارتداء الزي المدرسي لالتقاط الصور معا وتصوير بعضهن البعض.

"بقالنا أكتر من 6 سنين مع بعض وممكن الجامعة تفرقنا، علشان كده قررنا نتصور سوا بلبس المدرسة في أخر يوم"، بهذه الكلمات عبرت سها محمد لـ"الدستور" عن سبب حرصها على التقاط الصور.

لجان الثانوية 

وتابعت، أنها تحظى بصداقات كثيرة بالمدرسة الثانوية ستؤثر عليها إن فقدتها دون الاحتفاظ بصور وذكريات ملموسة.

بينما اختلفت خلود في الرأي، حيث أنها تعتبر ذلك اليوم خاصا بشكل كبير كونهن انتهيتا من "بعبع الثانوية العامة"، وسيتمكن من عيش تجربة الحياة الجامعية.

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكانت وزارة التربية والتعليم ، شددت في تعليماتها لرؤساء اللجان على ضرورة إخطار الطلاب، بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب “عدم اجتياز”، وعلى رئيس اللجنة بتحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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