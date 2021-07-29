الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة بشأن «تزوير الشهادات الجامعية»

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي ووزير الإتصالات، بشأن شكاوى المواطنين من انتشار أعمال تزوير شهادات جامعية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد “أبو العلا”، أن ملف التزوير في بيانات وشهادات الطلاب، انتشر خلال الفترة الأخيرة شكل كبير، حيث خصصت صفحات على “السوشيال ميديا” جهدها للقيام بتلك المهمة، فما على المواطن سوى البحث عنهم ليجد عشرات الصفحات التي تعلن عن ذلك بشكل واضح، في غياب الرقابة على مثل هذه الأنواع من الصفحات، ومنها صفحات تحمل اسم “شهادات معتمدة”.

ولفت إلي أن هذه الصفحات تروج بأن من يريد الحصول علي مؤهل يستطيع أن يحصل عليه بسهولة سواء للعمل به في القطاع الخاص أو الحكومي، حيث تعمل على توفير شهادات (بيان النجاح- الثانوية العامة- الثانوي الصناعي- الدبلومات- البكالوريوس- الماجستير- الدكتوراه)، وهو الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة، ويحتاج لردع من وزارة التعليم العالي وتنظيم  الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

النائب أيمن أبو العلا لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب طلب إحاطة تزوير شهادات جامعية وزير التعليم العالي وزير الاتصالات

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كل هذا الفساد

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