الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار السكر في السوق المحلي المصري ( للطن)

ارتفاع أسعار طن السكر في السوق المحلي المصري والعالمي

السكر
السكر

سجلت أسعار السكر الأبيض استقرارًا في السوق المحلي المصري اليوم الخميس 29 يوليو 2021، كما استقرت أسعار النشا الغذائي والجلوكوز، فيما ارتفعت أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك، كما ارتفعت أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم.

شهد سعر السكر الأبيض استقرارًا في السوق المحلي اليوم حيث سجل نحو 7.550 جنيهًا للطن، بارتفاع 50 جنيه عن أسعار الثلاثاء 27 يوليو، كما استقر سعر الجلوكوز ليسجل 8,500 جنيهًاو استقر أيضًا سعر النشا الغذائي ليسجل 8.700 جنيهًا للطن.

تراوح سعر السكر للمستهلك ما بين 7.75 إلى 9.50 جنيهًا للكيلو

سكر 9.95 جنيهًا للكيلو.

سكرفاخر 9.95 جنيهًا للكيلو.

سكر  كيلو 7.75 جنيهًا للكيلو.

شهد عقد أكتوبر للسكر الخام ارتفاعًا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس 29 يوليو 2021 ، حيث سجل 18.78 سنت للرطل، بارتفاع قدره 0.17 سنتًا، وبنسبة ارتفاع 0.91%، وذلك وقت كتابة الخبر.

كما ارتفعت أيضًا أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن للسلع، ليسجل عقد تداول شهر أكتوبر ارتفاعًا بمقدار 3.50 دولارًا عند 462.0 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع 0.76%، وذلك وقت كتابة الخبر.

وكشف الدكتور محمد فوزي رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه  سيتم سد الفجوة ما بين إنتاج واستهلاك السكر في مصر خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يصل حاليا لنحو 2.4 مليون طن سنويا، بينما يصل حجم الاستهلاك لنحو 3.5 مليون طن.

وقال رئيس الشعبة إن عجزا يتراوح بين 1-1.3 مليون طن سنويا بين الإنتاج والاستهلاك، وفقا لاحتياجات السوق والطلب، مشيرا إلى ان الفترة المقبلة سوف تشهد تشغيل مصنعين جدد بما سيعمل على سد تلك الفجوة.

وأشار إلى أن قصب السكر غير مؤثر على بورصة السكر لأن الأسعار مرتبطة بسعر البنجر، موضحا أن الشركات في مصر غير مرتبطة بالبورصة العالمية للسكر، وكان هناك مطالب بربط السوق بالسعر العالمي لكن المصانع عندما تنخفض الأسعار العالمية لا تقوم بخفض الأسعار مما دع بعدم ربط الأسعار بالسعر العالمي.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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