أمن أسوان يضبط 4 أشخاص بحوزتهم 650 كيلو بانجو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان،اليوم الخميس، من القبض على 4 أشخاص بحيازتهم كميات من البانجو المخدر، والأسلحة النارية.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بإلقاء القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 4 سلاح نارى، و كمية من نبات البانجو المخدر تزن 650 كيلو جرام.

تمكنت الأجهزه الأمنية في أسوان من إجراء تحرياتهم حول الأشخاص، والتأكد حول حيازتهم لكميات البانجو، وعلي الفور تم تشكيل فريق للقبض عليهم، وتوجهت القوات الأمنية إلي المكان وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.



ويأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

جدير بالذكر أن مديرية أمن أسوان، تنظم حملات مكثفه، لفرض السيطرة الأمنية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، ومكافحة الجريمة بشتى صورها بالإضافة إلى حملات تموينية على الأسواق لرصد المخالفات والتأكد الإلتزام بالأسعار المحددة، ومحاربة ظاهرة الاستغلال في أسواق المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الأمنية اليومية التي تنظمها المديرية في مختلف القضايا، لفرض السيطرة الأمنية بكافة أشكالها، وتشمل الحملات، تنفيذ الأحكام، والمخالفات المرورية، وقضايا المسطحات، وغيرها.