هل يمكن تبديل صيغة الأذان في زمن الأوبئة والنوازل؟.. المفتى يُجيب

قال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتى الديار المصرية، إن قول المؤذن: "الصلاة في رحالكم"، أو "ألا صلوا في رحالكم"، ورد في السنة النبويَّة المُطهرة وفعله السلف الصالح رضوان الله عليهم.

وأضاف في رده على سؤال يقول: ما مدى مشروعيَّة قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"، هل ورد في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟، وقد ورد في بعض الروايات بعد قول المؤذن: "حي الصلاة، حي على الفلاح"، وفي بعضها بدلًا منها، وقد جوَّز جمهور الفقهاء الأمرين لثبوت السُّنَّة فيهما، وأن أحدهما جرى في وقتٍ، والثاني جرى في وقت آخر، وكلاهما صحيح.

وتابع المفتى: بعض فقهاء رجَّحها بعد الأذان لتصريح بعض الروايات، وتأوَّل بعضهم الآخرية هنا بأنها قبيل الفراغ منه؛ محاولًا الجمع والتقريب، وذهب جماعة من العلماء إلى أن المناسب للمعنى هو الإتيان بصيغة: "صلوا في رحالكم" مكان قوله: "حي الصلاة"؛ لأن معنى "صلوا في رحالكم" يخالفُ معنى "حي على الصلاة"؛ فلا يحسن أن يقول المؤذن: تعالوا، ثم يقول: لا تجيئوا!!

وأوضح المفتى، أن الأمرُ في ذلك واسعٌ؛ فمن أتى بها على أي صيغة من الصِّيَغِ الواردة فقد أصاب السُّنَّة، ويستحب لمن سمع المؤذن يقول: "صلوا في رحالكم" ونحوه أن يقول: لا حولَ ولا قوَّة إلا بالله؛ قياسًا على ما ورد في الحيعلة.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

يذكر أن دار الإفتاء، حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ العلماء المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تناقش بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات أو المسنين.

