الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يمكن تبديل صيغة الأذان في زمن الأوبئة والنوازل؟.. المفتى يُجيب

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتى الديار المصرية، إن قول المؤذن: "الصلاة في رحالكم"، أو "ألا صلوا في رحالكم"، ورد في السنة النبويَّة المُطهرة وفعله السلف الصالح رضوان الله عليهم.

وأضاف في رده على سؤال يقول:  ما مدى مشروعيَّة قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"، هل ورد في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟، وقد ورد في بعض الروايات بعد قول المؤذن: "حي الصلاة، حي على الفلاح"، وفي بعضها بدلًا منها، وقد جوَّز جمهور الفقهاء الأمرين لثبوت السُّنَّة فيهما، وأن أحدهما جرى في وقتٍ، والثاني جرى في وقت آخر، وكلاهما صحيح.

وتابع المفتى: بعض فقهاء رجَّحها بعد الأذان لتصريح بعض الروايات، وتأوَّل بعضهم الآخرية هنا بأنها قبيل الفراغ منه؛ محاولًا الجمع والتقريب، وذهب جماعة من العلماء إلى أن المناسب للمعنى هو الإتيان بصيغة: "صلوا في رحالكم" مكان قوله: "حي الصلاة"؛ لأن معنى "صلوا في رحالكم" يخالفُ معنى "حي على الصلاة"؛ فلا يحسن أن يقول المؤذن: تعالوا، ثم يقول: لا تجيئوا!!

وأوضح المفتى، أن الأمرُ في ذلك واسعٌ؛ فمن أتى بها على أي صيغة من الصِّيَغِ الواردة فقد أصاب السُّنَّة، ويستحب لمن سمع المؤذن يقول: "صلوا في رحالكم" ونحوه أن يقول: لا حولَ ولا قوَّة إلا بالله؛ قياسًا على ما ورد في الحيعلة.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

يذكر أن دار الإفتاء، حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ العلماء المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تناقش بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات أو المسنين.
 

تعديل صيغة الاذان صيغة الاذان في زمن الوباء أمانة دار الإفتاء مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام السنة النبوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«فايزر» تؤكد: تراجع فعالية لقاح كورونا بعد 6 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

القمة الأردنية القبرصية اليونانية تؤكد على «حل الدولتين» لتسوية الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان حل دولتى فلسطين وإسرائيل