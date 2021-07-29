طلبت اقتراض مبلغ مالي من رئيس وحدة تركيبات فاغتصبها وسرق أموالها

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، بمعاقبة كل من رئيس وحدة تركيبات الشركة الدولية للطاقة والغاز، وسائق مندوب دعاية وإعلان، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة خطف ومواقعة مواطنة في المعادي.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "مجدي. م"، رئيس وحدة تركيبات بالشركة للطاقة والغاز و"محمود .م"، سائق مندوب دعاية وإعلان بخطف المجني عليها "أ.ر" بطريق التحاليل بأن أوهمها المتهم الأول بتلبية رغبتها وإقراضها مبالغ نقدية وتوجه بها إلى المكان الذي سلفا قدوم المتهم الثاني فيه بغية مواقعتهما لها جنسيا كرها عنها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان واقعا المجني عليها بغير رضاها وبطريق الإكراه الواقع عليها بأن دفعها الثاني أعلى مضجع بداخل حجرة مسكنه مجردان اياها من ملابسها عنوة وشل بذلك مقاومتها وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وعاشرها معاشرة الأزواج، واتبعه الأول بأن تجرد من ملابسه وعاشرها معاشرة الأزواج.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين سرقا الملبغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليها كرها عنها بأن ارتكابا جرمهما متعدين عليها بالضرب فشلا بذلك مقاومتها وبث الرعب في نفسها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات.

كما اشار امر الاحالة الي أن المتهمين هددا المجني عليها بافشاء صور ومقاطع مرئية تكشف عورتها لحملها علي اعطائهما مبالغ مالية وعدم الابلاغ عن جرمهما، كما أن المتهمين اعتديا علي حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها ملتقطين صور ومقاطع مرئية خاصة لها بان جرداها من ملابسها عنوة والتقط اولهما صور ومقاطع مرئية عن طريق هاتفه الخلوي بغير رضاها.

وأختتم امر الاحالة بان المتهمين اذاعا عمدا الصور والمقاطع المرئية الخاصة بالمجني عليها

واستمعت النيابة العامة الي اقوال المجني عليها ، حيث شهدت باتصالها هاتفيا بالمتهم الاول لرغبتها في اقتراض مبلغ نقدي منه فتقابل معها واصطحبها الي احدي الشقق السكنية محل الواقعة، والخاصة بالمتهم الثاني وأوهما إياها بتلبية رغبتها، وما أن وصل حتي أمسك بها دافعا اياها الي احدي الغرف وحسر عنها ملابسها عنوة والتقط لها صور فوتوغرافية بواسطة هاتفه الخلوي ثم حضر المتهم الثاني لذات الغرفة وتجرد من ملابسه دافعا اياها اعلي مضجع، فشل بذلك مقاومتها حتي خارت قواها وجثم فوقها وعاشرها معاشرة الازواج ثم حضر المتهم الاول وجثم فوقها وعاشرها معاشرة الازواج ثم سرقا نقودها التي كانت بحقيبتها حتي قام بتهديدها بفضح امرها حال عدم انصياعها لامرهما واعطائهما مبالغ مالية وعدم الابلاغ عن الواقعة.