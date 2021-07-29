عمرو يوسف يدخل عالم المنصات الإلكترونية بـ«العقد»

يستعد الفنان عمرو يوسف، للدخول عالم المنصات الإلكترونية، بمسلسل جديد من بطولته، مكون من 6 حلقات باسم "العقد"، يعرض بداية العام القادم.

تفاصيل مسلسل عمرو يوسف

ويبدأ "يوسف" تحضيرات العمل الجديد الذي يعد أول بطولة مطلقة في عالم المنصات، بعد تقديمه حلقة واحدة في مسلسل آخر العام الماضي، حيث يبدأ اختيار باقي الأبطال والتفاهم مع مخرج ومؤلف العمل، للبدء بعدها في التصوير والاستقرار على الاسم النهائي بعد اختيار "العقد" اسمًا مبدئيًا.

وبسبب العمل الجديد قرر عمرو يوسف تأجيل فيلمه الآخر الذي تعاقد عليه مؤخرًا مع المنتج محمد السبكي لاحتياجه لمزيد من التدريبات والاستعدادات الخاصة من أجل تصوير الفيلم الجديد والذي يحتاج أيضًا لمزيد من الوقت للانتهاء منه.

وأجل الفنان عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد "الفارس" بعد أن كان قريبًا على الانتهاء بشكل نهائي من التحضيرات بعد أن تعاقد عليه مؤخرا بدلًا من الفنان كريم عبدالعزيز البطل الأول للفيلم الذي تعاقد عليه قبل 3 سنوات واعتذر عنه بسبب انشغاله بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وكان الفنان عمرو يوسف يستعد للدخول في بطولة سينمائية ضخمة من خلال فيلم "الفارس" الذي يبدأ فيه من البداية بعد هدم كل الخطوات التي اتخذت على مدار السنوات الماضية.

وكان عمرو يوسف دخل عالم المنصات العام الماضي من خلال قصة من ضمن قصص مسلسل "نمرة 2" من خلال حكاية قدمها مع الفنانة صبا مبارك، ضمن 8 حكايات تم تقديمها في المسلسل الجديد الذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عبر المنصة.