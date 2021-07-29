الانتهاء من إصلاح أعطال خطوط المياه في بيلا بكفر الشيخ

انتهت فرق الصيانة والشبكات بمنطقة مياه الشرب ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، من إصلاح عدد من خطوط مياه الشرب على مستوى مركز ومدينة بيلا.

وقال جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، إن فرق الصيانة بمنطقة بيلا انتهت من أعمال إصلاح كسر خط مياه قطر 4 بوصة بقريتي الجزار والهمة، تحت إشراف الدكتور وائل الخواجة، مدير منطقة بيلا، وجرى إعادة ضخ المياه إلي المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

وأشار «ساطور»، إلى قيام فرق الصيانة بأعمال إصلاح كسر بخط مياه 4 بوصة، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال في الوقت المحدد لها، مؤكدًا أن فرق الصيانة بمنطقة مياه بيلا تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من أعمال الإصلاح أو الصيانة في وقت قياسي، ضمانا لعودة المياه إلي كافة المناطق المتأثرة، وأن المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة المياه بكفر الشيخ، يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المياه بمركز ومدينة بيلا.

كما أعلن البدء في إعادة رصف عدد كبير من الشوارع التي تم الانتهاء من أعمال الحفر والتكسير بها لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك لتمهيد الطريق أمام المواطنين وتسيير حركة السير المرورية أمام المركبات، وذلك في ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال رئيس مدينة بيلا، إنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الشوارع طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق بما يضمن عدم هبوط بالشوارع أو حدوث أى تصدعات، وذلك تحت إشراف مهندسي المشروعات.

وأشار إلى أنه سيتم رصف عدد كبير من الشوارع من بينها شارع الفالوجا بداية من أرض سعفان وصولًا إلي الإدارة التعليمية القديمة ومدرسة الإعدادية بنات القديمة، وذلك بطول 400 م وعرض 10 أمتار، وشارع فلسطين بداية من ميدان التحرير مرورًا بشارع الثورة وصولًا إلي شارع النيل، وذلك بطول 340 م وعرض 6 أمتار.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، كما سيتم أيضًا رصف شارع سوريا (العشرى ) من ميدان التحرير وصولًا إلى شارع النيل ومسجد فرحات، وذلك بطول 600 م وعرض 6 أمتار، وشارع صلاح الدين بداية من مسجد حماد وصولًا إلى بريد رخا بشارع 23 يوليو مرورًا بشارع الجيش، وذلك بطول 400 متر وعرض 6 أمتار.