الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البلطي بـ17 البوري بـ50.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

اسماك
اسماك

شهدت أسعار الأسماك استقرارًا فى أسواق الجملة اليوم الخميس  حيث تراوح البلطي الأسواني بين 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات، والبلطي مزارع “1” بين 22- 24 جنيهًا، والبلطي المزارع “2” بين 19- 21 جنيهًا للكيلو. 

وسجل البوري "1" 50-65 جنيهًا، والبورى “2” تراوح بين 47-53 جنيهًا، والبربون بين "1" بين 34-40 جنيهًا، والبربون "2" 25-35 جنيهًا، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيهًا، والقشر بياض 70-100 جنيه للكيلو. 

وسجلت أسعار المكرونة السويسي بين 70-80 جنيها، والجمبري "2" مجمد بين 85 – 165 جنيهًا للكيلو، والجمبري "3" بين 90 – 150 جنيهًا، واستقر مرجان "2" بين 23 – 27 جنيهًا، والمرجان المجمد بين 15 – 25 جنيهًا، والمرجان "1" بين 28-32 جنيهًا للكيلو. 

وكان قد أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خطة الزراعة في الاستزراع السمكي تهدف إلى زيادة نصيب الفرد إلى 4 كيلو جرامات يوميًا لتقترب من نصيب الفرد، وذلك طبقًا لمؤشرات  منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، كما أنه مستهدف أن يصل الإنتاج السمكي في مصر إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030.

وقال في تصريحات لـ"الدستور" إن مشروع الفيروز الذي تم افتتاحه  بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد يعد من أضخم مشروعات استزراع سمكي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه والذي ينفذ فيه عملية الاستزراع السمكي في أحواض تربية باستخدام مياه البحر الخالصة على مساحة 16 ألفًا و342 فدانًا تتضمن 5908 أحواض استزراع سمكي بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن أسماك سنويًا.

البلطي ب17 البوري روسيا أسعار الأسماك الاسواق اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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