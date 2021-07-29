صورة المعلمة التى طعنها عاطل لسرقتها فى شارع الهرم

حصل «الدستور» على صورة معلمة طعنها عاطل في شارع الهرم بمحافظة الجيزة لسرقة حقيبتها، إذ سدد لها عدة طعنات وتركها غارقة في دمائها على سلم كوبري المشاة.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل بمنطقة الكوم الأخضر فيصل بدائرة القسم بمديرية أمن الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين أنه أثناء سير ربة منزل في الشارع انهال عليها أحد الأشخاص طعنًا بسلاح أبيض «مطواة».

وأجرت مباحث الجيزة برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية التحريات اللازمة لبيان ملابسات الواقعة، حيث أشار بعض شهود العيان إلى أن المتهم حاول سرقة حقيبة يد الضحية، وعندما تشبثت بها سدد لها عدة طعنات بينما أفاد آخرون بأن المتهم يعاني من مرض نفسي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.