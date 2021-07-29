الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«فيسبوك» يحقق أسرع نمو في الإيرادات منذ 5 أعوام

فيسبوك
فيسبوك

حققت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، أسرع نمو في الإيرادات منذ 5 أعوام.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن أرباح فيسبوك في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي تفوقت على التوقعات، وحققت أسرع نمو في الإيرادات منذ عام 2016.

وبعد الإعلان عن الإيرادات، توقعت المنصة تباطؤا في نمو الإيرادات في الفترة المقبلة.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين على المنصة يوميًا 1.91 مليار مستخدم، أما المستخدمون النشطون شهريًا 2.90 مليار مستخدم.

ونمت إيرادات فيسبوك بنسبة 56% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021.

وفي سياق متصل، أعلنت "فيسبوك" أنها شكّلت فريقاً يتولى العمل على إنشاء ما يسمى الـ"ميتافيرس" أو "الكون الماورائي"، حيث يمتزج فيه العالمان الحقيقي والافتراضي إلى حد الاندماج، وهي رؤية نابعة من الخيال العلمي قائمة في مجال ألعاب الفيديو.

واعتبر مؤسس "فيسبوك" مارك زاكربرغ أن الـ"ميتافيرس" يمثّل مستقبل هذه الشبكة الاجتماعية.

وقال في مقابلة مع موقع "ذي فيرج" الأسبوع الفائت "آمل في أن ينظر الناس إلينا في غضون خمس سنوات.

وسيتولى هذه المهمة قسم الواقع الافتراضي والواقع المعزز "فيسبوك رياليتي لابس" الذي يديره أندرو بوسوورث، وهو الوحدة المسؤولة راهناً عن خوذ "أوكولوس" المستخدمة خصوصاً لأغراض ترفيهية...حتى الآن.

واستعانت "فيسبوك" بأشخاص يعملون في تطبيق "إنستجرام" وفي قسم ألعاب الفيديو "فيسبوك جيمينج" وفي "أوكولوس".

وكتب زوكربرج على حسابه الشخصي عبر "فيسبوك" الاثنين "لتحقيق رؤيتنا للميتافيرس، نحتاج إلى بناء النسيج الرابط بين (مختلف) المساحات الرقمية بغية تجاوز القيود المادية وإتاحة التنقل بينها بسهولة التنقل بين الغرف في المنزل".

والـ"ميتافيرس" مفهوم طوره نيل ستيفنسون في رواية الخيال العلمي "الساموراي الاقتراضي" عام 1992، وهو عبارة عن فضاء إلكتروني موازٍ للواقع المادي، يستطيع المستخدمون التلاقي فيه بهدف التفاعل أو المناقشة أو حتى الترفيه، ويتخذون لذلك شكل صور رمزية تمثلهم، أو ما يعرف بالـ"أفاتار".

وأقامت بعض ألعاب الفيديو "أكواناً ماورائية" محدودة الحجم للاعبيها، ومنها منصة "روبلوكس" التي تضم عدداً كبيراً من الألعاب التي يبتكرها الصغار والمراهقون، ولعبة "فورتنايت" التي يبلغ عدد مستخدميها 350 مليوناً.

فعلى سبيل المثال، أقيمت في نهاية أبريل الفائت سلسلة من خمس حفلات موسيقية افتراضية ظهر خلالها مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت عبر "فورتنايت" على شكل صورة رمزية، وتابعها أكثر من 12 مليون مستخدم.

فيس التواصل الاجتماعي مارك تطبيق فيسبوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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