النفط يرتفع بفضل انخفاض المخزونات.. و«برنت» يتجاوز 75 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2020، وعاد خام برنت ليتجاوز 75 دولارًا للبرميل.

وفي الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 37 سنتًا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 75.11 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.5 بالمئة مسجلة 72.78 دولار للبرميل.

وتجاوز برنت 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو، لكنه تراجع بشدة هذا الشهر بفعل مخاوف من الانتشار السريع لسلالة دلتا واتفاق كبار منتجي "أوبك" على زيادة المعروض.

وقال محللو "إيه.إن.زد" في مذكرة اليوم الخميس “تشير الانخفاضات (في مخزونات النفط) إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا من "كوفيد-19” ليس له تأثير يذكر على التنقل".

ولفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو، بفضل انخفاض الواردات وتراجع الإنتاج الأسبوعي.

كما انخفضت مخزونات البنزين لتصل إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجع مخزونات الخام والمنتجات الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما عزز التكهنات بأن الطلب سيتجاوز نمو المعروض حتى في ظل تنامي إصابات "كوفيد-19".

وكانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 38 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 74.86 دولار للبرميل، بعد أن فقدت سنتين أمس الثلاثاء في أول انخفاض لها خلال ستة أيام.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.6 بالمئة مسجلة 72.07 دولار للبرميل، بعد هبوطها 0.4 بالمئة الثلاثاء.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة، "أسعار النفط تركب موجة تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض مخزونات الخام وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي.

"لكن زخم الصعود يبدو ضعيفا وسط المخاوف المتعلقة بالفيروس وإغلاقات في أنحاء من العالم."

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 4.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 يوليو، وفقا لمصدرين بالسوق طلبا عدم كشف هويتهما.

وفي المقابل، توقع المحللون تراجع مخزون الخام 2.9 مليون برميل، إثر زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ مايو.