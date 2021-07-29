القبض على طرفي مشاجرة أسفرت عن قتيل و5 مصابين بالمرج

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على طرفي مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخرين بالقرب من محطة مترو المرج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى مفادة نشوب مشاجرة ووجود ضحايا ومصابين بالقرب من محطة مترو المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الأمن المركزي، وتم فرض كردون أمني، وتبين وفاة مسن يدعي ح ا، وإصابة آخرين، وتم القبض على عدد من طرفيها وجارى البحث عن آخرون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة النارية في المرج، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وتم القبض على المتهمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

عقوبة القتل العمد

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على “من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.