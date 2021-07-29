الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكوسة بـ5 جنيهات والطماطم بـ 2.5.. أسعار الخضروات في الأسواق

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضروات استقرارا اليوم  الخميس في الأسواق، حيث سجلت الملوخية 2- 5.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13 جنيها، والفاصوليا 7-17 جنيها، الكوسة 2.5-6 جنيهات. 

وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلو، والبصل 1.5-3.5 جنيه، والخيار البلدى 1.5-3.5 جنيه، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها. 

واستقرت أسعار البطاطس الجملة لتتراوح بين 2.5-5 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيهات، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو. 

 

وكان قد أكد المهندس محمود الطوخي رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة بنسبة 100% ولدينا فائض في 12 صنفا من الخضر والفاكهة بسبب الصوب الزراعية، حيث لدينا فائض في الفول السوداني بنسبة 143%.

وأضاف: لقد حققنا الاكتفاء الذاتي من الموالح بنسبة 150% ونصدر 50% من الإنتاج بما يقارب مليون و800 ألف طن واكتفاء ذاتى من الرمان والبرتقال والمانجو والخوخ بنسبة 100% ونصدر منه، ولدينا اكتفاء ذاتى من العنب بنسبة 132% وتصدير كامل الكميات من عنب مرسى مطروح التي تروى بمياه الآبار، والبطيخ خاصة العلي ولينا اكتفاء بنسبة 140%.

وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن مصر تنتج من الخضر 20 مليون طن سنويا، ولدينا اكتفاء ذاتى من الكوسة بنسبة 102% والخيار بنسبة 114% والخس بنسبة 105% والباذنجان بنسبة 100% والبسلة بنسبة 107%، والفاصوليا الخضراء الجلد بنسبة 117% ويتم تصديرها إلى أوروبا، والطماطم بنسبة 107% باستثناء توقيتات فاصل العروات، والليمون بنسبة 125%، والخوخ بنسبة 110%، والمانجو بنسبة 150% والبرتقال بنسبة 150% والرمان بنسبة بنسبة 117%، والبرقوق بنسبة 105% والمشمش بنسبة 103%، والتين بنسبة 105% والتفاح بنسبة 45%، والتمر بنسبة 105% والبلح الطازج بنسبة 145%، والجوافة بنسبة 115%.

الكوسة جنيه والفاصوليا أسعار الخضروات اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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