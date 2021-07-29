الكوسة بـ5 جنيهات والطماطم بـ 2.5.. أسعار الخضروات في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات استقرارا اليوم الخميس في الأسواق، حيث سجلت الملوخية 2- 5.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13 جنيها، والفاصوليا 7-17 جنيها، الكوسة 2.5-6 جنيهات.

وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلو، والبصل 1.5-3.5 جنيه، والخيار البلدى 1.5-3.5 جنيه، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها.

واستقرت أسعار البطاطس الجملة لتتراوح بين 2.5-5 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيهات، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.

وكان قد أكد المهندس محمود الطوخي رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة بنسبة 100% ولدينا فائض في 12 صنفا من الخضر والفاكهة بسبب الصوب الزراعية، حيث لدينا فائض في الفول السوداني بنسبة 143%.

وأضاف: لقد حققنا الاكتفاء الذاتي من الموالح بنسبة 150% ونصدر 50% من الإنتاج بما يقارب مليون و800 ألف طن واكتفاء ذاتى من الرمان والبرتقال والمانجو والخوخ بنسبة 100% ونصدر منه، ولدينا اكتفاء ذاتى من العنب بنسبة 132% وتصدير كامل الكميات من عنب مرسى مطروح التي تروى بمياه الآبار، والبطيخ خاصة العلي ولينا اكتفاء بنسبة 140%.

وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن مصر تنتج من الخضر 20 مليون طن سنويا، ولدينا اكتفاء ذاتى من الكوسة بنسبة 102% والخيار بنسبة 114% والخس بنسبة 105% والباذنجان بنسبة 100% والبسلة بنسبة 107%، والفاصوليا الخضراء الجلد بنسبة 117% ويتم تصديرها إلى أوروبا، والطماطم بنسبة 107% باستثناء توقيتات فاصل العروات، والليمون بنسبة 125%، والخوخ بنسبة 110%، والمانجو بنسبة 150% والبرتقال بنسبة 150% والرمان بنسبة بنسبة 117%، والبرقوق بنسبة 105% والمشمش بنسبة 103%، والتين بنسبة 105% والتفاح بنسبة 45%، والتمر بنسبة 105% والبلح الطازج بنسبة 145%، والجوافة بنسبة 115%.