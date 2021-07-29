الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة في قانون المعاشات الجديد

العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

اهتمام كبير من الدولة، نحو العمالة غير المنتظمة، وهو ما تجلى في قانون المعاشات الجديد، الذي أوضح خطوات وكيفية التأمين عليها، ونستعرض في السطور التالية، خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة في قانون المعاشات الجديد.

خطوات التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة

كا خطوة أولي يتقدم المؤمن عليه من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته مرفقًا معه  المستندات التالية:

- يحضر صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- يحضر صورة من بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

وتشمل فئات العمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات والمعاشات الفئات التالية:

1 - ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2 - عمال التراحيل.

3 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4 - خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5 - محفظي وقراء القرآن الكريم.

6 - المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

7 - ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية 

ما هي  امتيازات العمالة غير المنتظمة فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد:-

‌الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

‌مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

العمالة غير المنتظمة قانون المعاشات الجديد خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة اهتمام كبير تجاه الدولة ما تجلى في قانون المعاشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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