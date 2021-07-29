الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«رطوبة وحرارة شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

طقس حار
طقس حار

شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، لكنها أخذت في الانخفاض تدريجيًا بداية من اليوم، إلا أنها ما زالت فوق المعدلات الطبيعية بسبب الرطوبة، وهو ما يظهر في توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة وباقي الأنحاء.

وأشار "شاهين" لـ "الدستور"، إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمقدار درجة إلى 4  درجات عن الحرارة المتوقعة، مشيرًا إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحري العظمى 38، السواحل الشمالية 33 درجة، جنوب سيناء 40 درجة، شمال الصعيد العظمى 39، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة.

وأضاف أن طقس غد الجمعة سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما سيكون حارًا ومرتفع الرطوبة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة وباقي الأنحاء.

وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة، ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة، السواحل الشمالية العظمى 33 درجة، جنوب سيناء العظمى 39 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة.

وعن طقس السبت، نوه "شاهين"، بأن الرياح تنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وعن درجات الحرارة اليوم السبت، ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة، السواحل الشمالية العظمى 34 درجة، جنوب سيناء العظمى 38 درجة، شمال الصعيد العظمى 40 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة. 

ارصاد أنخفاض درجات درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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