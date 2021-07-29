أمريكا تمنح المزيد من لقاحات كورونا للدول الإفريقية

قررت الولايات المتحدة الأمريكية منح المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الدول الإفريقية وذلك في محاولة لخفض معدل انتشار المرض في بعض دولها.

وأفادت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن دولة جنوب إفريقيا سوف تتلقى خلال الأيام المقبلة أكثر من 5.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا من نوع "فايزر".

ووصفت القناة هذا التبرع الأمريكي لجنوب إفريقيا بأنه "الأكبر" من نوعه، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترسل واشنطن أيضاً 4 ملايين جرعة أخرى إلى نيجيريا.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم أنه يجب تطعيم جميع موظفي ولاية نيويورك ضد فيروس كورونا بحلول أوائل سبتمبر أو الخضوع لاختبارات كورونا أسبوعية.

وهذه الخطوة ، التي ستدخل حيز التنفيذ بحلول يوم العمال، ستنطبق على حوالي 250 ألف موظف وتأتي بعد أن أعلنت كاليفورنيا ونيويورك عن سياسات مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومثل الولايات الأخرى ، شهدت نيويورك ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المرتبطة بمتغير دلتا، حيث ارتفعت الإصابات الجديدة بأكثر من 400٪ منذ نهاية يونيو. بينما قوبل إعلان كومو بالدعم إلى حد كبير ، كان هناك أيضًا بعض المعارضة من مسئولي الدولة الجمهوريين.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، أن السناتور الجمهوري عن الولاية جورج بوريلو، قال إن موظفي الدولة "لا يستحقون أن يتعرضوا للتنمر من أجل تطعيمهم".

وكشفت شبكة "سى إن إن" أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيعلن اليوم الخميس عن أمر يقضي بتطعيم جميع الموظفين الفيدراليين والمقاولين ضد كورونا، أو مطالبتهم بالخضوع لمتطلبات تقديم اختبارات سلبية بشكل منتظم، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وقالت الشبكة إن الإعلان سيأتي خلال تصريحات حيث من المتوقع أيضًا أن يضع بايدن سلسلة من الخطوات الجديدة ، بما في ذلك الحوافز ، في محاولة لتحفيز التطعيمات الجديدة حيث ينتشر متغير دلتا بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

كما أنه سيتبع قرار وزارة شؤون المحاربين القدامى بطلب تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية على مدار الشهرين المقبلين.