الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تدعم إجراء مزيد من الدراسات حول أصول كورونا

كورونا
كورونا

أكدت الولايات المتحدة دعمها لخطط منظمة الصحة العالمية لإجراء دراسات إضافية حول أصول فيروس كورونا، بما في ذلك الصين، من أجل فهم أفضل للوباء الحالي ومنع تفشي أي أوبئة في المستقبل.

وجاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في الكويت.

وبحث الجانبان فرص التعاون لمواصلة إصلاح وتقوية منظمة الصحة العالمية مع بناء قدرة عالمية على التأهب للأوبئة ومكافحتها.

وشدد وزير الخارجية الأمريكية على ضرورة أن تستند المرحلة التالية إلى الأدلة على أن تتسم بالشفافية بقيادة الخبراء وضمان خلوها من أي تدخل، مؤكدا أهمية اتحاد المجتمع الدولي لمعالجة هذه المسألة الحاسمة.

وأعلن بلينكن وتيدروس التزامهما بالعمل معًا ومع جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لإحراز تقدم هادف وملموس في تعزيز الأمن الصحي العالمي للوقاية من الأوبئة والتهديدات الصحية واكتشافها والتصدي لها في المستقبل.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

واشنطن أصول كورونا كورونا أمريكا الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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