«عمليات التعليم» تتابع مظاريف امتحان «اللغة الأجنبية الأولى» لطلاب «أدبي»

تتابع غرف العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية، عملية توزيع مظاريف أسئلة امتحان أسئلة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تقنية جوجل إيرث .

وتتم وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات وزارة الداخلية ، عملية توزيع مظاريف امتحانات الثانوية العامة المشمعة بالشمع الأحمر من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات بحضور مندوب من المديرية التعليمية وعضو أمن وضابط شرطة لإجراء محضر تسلم لرئيس كل لجنة امتحانية .

ويختتم اليوم الخميس، طلاب الشعبة الأدبية ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م ، بتأدية امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة.

كما يؤدى اليوم، طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الداخلية.

ويبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة ساعتين، دون أى وقت إضافى للطلاب .

ويبلغ اجمالي اعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقه.

وكان أدى أمس، 100 ألف و435 طالبا وطالبة بالشعبة (العلمية / رياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" من إجمالى 100 ألف و749 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الثانية)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الثالث عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش منهم (1) حالة نشر، و(2) حالة غش، وهم:

- ضبط الطالب "م.ع.أ" بإدارة فرشوط بمحافظة قنا نظرًا لحيازة تابلت مهكر وبه شريحة خارجية ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ف.ا.ب" بإدارة أبو تيج بمحافظة أسيوط نظرًا لحيازة سماعة بلوتوث ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ي.ا.ح" بإدارة شرق بورسعيد محافظة بورسعيد نظرًا لحيازة ساعة إلكترونية وتصوير ورقة أسئلة زميله الطالب " ي.ا.م" ومحاولة الغش.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.