كوبا: إيران تبدأ إنتاج أحد لقاحاتها المضادة لكورونا

قالت وسائل إعلام رسمية كوبية، إن إيران ستصبح الأسبوع القادم أول دولة خارج كوبا تبدأ إنتاج واحد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي طورتها كوبا على نطاق تجاري.



وتخضع الدولتان لعقوبات أمريكية قاسية تقولان إنها تعرقل منذ فترة طويلة حصولهما على أدوية ومستلزمات طبية مما يحفزهما على الاعتماد على الذات. وتنتج الدولتان مجموعة من اللقاحات أطلقت على بعضها مسميات وطنية.



وتشير البيانات الكوبية من التجارب السريرية في مرحلة متقدمة إلى أن اللقاح عبد الله وأن اللقاح سوبرانا الأكثر تقدما من بين اللقاحات الأكثر فعالية في العالم إذا زادت فاعليتهما عن 90 بالمئة، لكن منتقدين يقولون إنهم لن يثقوا في النتائج إلى أن تنشر في دوريات دولية.

ووافق معهد باستور في إيران في وقت سابق هذا العام على التعاون مع معهد فينلاي بكوبا الذي طور اللقاح سوبرانا الذي يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في أيران مما أدى إلى الموافقة على استخدامه الطارئ أوائل يوليو .

وستنتج إيران وكوبا ملايين الجرعات من اللقاح في إيران باسم باستوكوفاك.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

