الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بقيمة تتجاوز تريليون دولار

«الشيوخ» الأمريكى يوافق على المضى قدما فى خطته للبنية التحتية

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، على المضي قدما في خطة للبنية التحتية تبلغ قيمتها 2ر1 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات، حيث صوت 67 عضوا، من بينهم 17 عضوًا جمهوريًا، إلى جانب 50 عضوًا ديموقراطيًا، لصالح الخطة، مقابل اعتراض 32 آخرين.

وبموجب هذه الموافقة، يمكن للمجلس البدء في جلسات مداولة حول تفاصيل مشروع القانون لتسوية الأمور العالقة به.
وتتضمن الخطة ضخ تمويل جديد بقيمة 550 مليار دولار على الطرق والجسور والمشروعات الرئيسية كالكهرباء والإنترنت ومياه الشرب.

وقد جاء هذا التصويت بعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع، ويعتبر هذا هو التصويت الثاني على هذه الخطة، بعد فشل تصويت سابق بشأنها في الأسبوع الماضي.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بالإجماع على اقتراح قانون يحظر استيراد أيّ منتج مصنّع في شينجيانج، في خطوة ترمي إلى إدانة "العمل القسري" المفروض، بحسب واشنطن، على أقليّة الأويجور المسلمة في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي شارك في إعداد النص مع زميله الديموقراطي جيف ميركلي أنّ "الرسالة الموجّهة إلى بكين وإلى أيّ شركة دولية تتربّح من العمل القسري في شينجيانج واضحة: لقد انتهى الأمر".

وأضاف في بيان "لن نغضّ الطرف عن الجرائم ضدّ الإنسانية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني، ولن نسمح للشركات بالتربّح من تلك الانتهاكات المروّعة".

وتقول واشنطن إنّ النظام الصيني اعتقل تعسّفياً أكثر من مليون من الأويجور في معسكرات اعتقال في شينجيانج.


 

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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