الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجى يكتسب ملامح أكثر وضوحا

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف يكتسب ملامح أكثر وضوحا في ما يخص الخطوات التي يجب القيام بها لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، وعلى آفاق هذا العمل في المرحلة عندما ستنتهي فترة الـ 5 سنوات، وهي فترة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.


وأضاف ريابكوف، أن المفاوضات تطرقت إلى الأمن السيبراني، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي اتفاقات ملزمة في هذا المجال، مضيفا أن المفاوضات في جنيف كانت بناءة بشكل عام، حيث لم تكن هناك محاولات لفرض المواقف المرفوضة أصلا على الطرف الآخر، معبرا عن تقديره للموقف الأمريكي في هذا الصدد.

وأكد أنه لدى روسيا إدراكا بأن قضايا أمن المعلومات، ابتداء من استخدام البرمجيات الخبيثة ووصولا إلى استهداف المواقع الحيوية للبنية التحتية، تتطلب مناقشة ثنائية معمقة ومحترفة، وهذا الحوار قد بدأ.

وفيما يتعلق بالاتهامات الأمريكية لروسيا بأنها تؤوي الهاكرز الذين ينفذون الهجمات السيبرانية، قال ريابكوف إن روسيا لا تسلم مواطنيها، وعلى الولايات المتحدة أن تعمل مع روسيا بناء على اتفاقية المساعدة القانونية الموقعة في عام 1999، بدلا من إطلاق اتهامات وإثارة الضجة الإعلامية.

وفي سياق آخر، أعلنت المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي، عن الانتهاء من إعادة تجميع الوحدات الروسية في طاجيكستان، في ميدان التدريب الواقع بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وقالت المنطقة العسكرية المركزية في بيان، نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، إن "الوحدات الروسية في القاعدة العسكرية 201 في طاجيكستان، أكملت إعادة تجميع القوات في ساحة تدريب حرب ميدون لإجراء تدريبات مشتركة تشارك فيها أوزبكستان وطاجيكستان".

وأضافت أن الوحدات العسكرية المتكونة من اختصاصات سلاح الدبابات والمدفعية والمدافع المضادة للطائرات، برفقة مروحيات عسكرية، وصلت من عاصمة طاجيكستان دوشانبه إلى منطقة التمرين، بعد أن قطعت 200 كيلومتر.

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كل هذا الفساد

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