الصحة الفلسطينية: اتفاق مع إسرائيل لتسهيل تنقل مرضى كورونا من غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على إزالة العقبات أمام تنقل مرضى كورونا من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية.

وقالت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن اجتماعا وزاريا فنيا عُقد الأربعاء، ضم طواقم من وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة الإسرائيلية، بحضورها ونظيرها الإسرائيلي، تناول عددا من الملفات الصحية المهمة.

وأضافت أن وزارة الصحة الإسرائيلية اعترفت بكافة أنواع المطاعيم المضادة لفيروس كورونا والتي تستوردها دولة فلسطين من الشركات المصنعة حول العالم، إضافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلو من فيروس كورونا "بي سي أر" المختومة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وتابعت أن الاتفاق الخاص بنقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية سيكون عبر معبر بيت حانون، دون نزول المرضى واضطرارهم للمشي أو الانتقال بواسطة عربة لمسافة 1000 متر تقريبا حتى الوصول للإسعاف المقابل، بل "إسعاف إلى إسعاف"، ما سيسهل كثيرا على المرضى من مواطني قطاع غزة، وسيحفظ كرامتهم ووضعهم الصحي.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

