الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مسيّرة حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة حوثية أطلقت نحو جنوب المملكة.

وأكد التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء الأربعاء، استمرار محاولات الميليشيات الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت أمس طائرتين مسيرتين مفخختين و4 صواريخ باليستية أطلقتهم ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

وكان أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين الماضي، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان جنوبي المملكة.

وأكد التحالف أن استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

استمرار انتهاكات الحوثي

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء الماضي، استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة الثورة في جبل مراد جنوب محافظة مأرب بصاروخ بالستي، في إطار استمرارها لتدمير البنية التحتية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأشار الإرياني إلى أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف ممنهج للقرى ومنازل المواطنين والبنى التحتية في مأرب هي أعمال انتقامية بعد فشلها في تحقيق أي إنجاز عسكري، والهزائم التي منيت بها.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة هذا الاستهداف الحوثي الممنهج للأعيان المدنية والبنى التحتية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، والعمل على إدراج ميليشيا الحوثي وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.