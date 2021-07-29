الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 1674 إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية سجلت 1674 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ترتفع بذلك إلى 195 ألفا و99 إصابة.

وظل عدد الإصابات اليومية أعلى من ألف إصابة لليوم الثالث والعشرين على التوالي.

كما سجلت كوريا الجنوبية حالتي وفاة جديدتين بسبب الإصابة بكورونا خلال يوم أمس مما يرفع الإجمالي إلى 2085 وفاة.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

الوكالة الكورية كوريا الجنوبية كورونا فيروس كورونا إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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