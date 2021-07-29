الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

وزيرا خارجية السعودية
وزيرا خارجية السعودية وفرنسا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع زير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تعزيز التنسيق الثنائي فيما يخص العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية.


واستعرض الجانبان، خلال جلسة مباحثات رسمية، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وتطرقا إلى ضرورة مواصلة الجهود المشتركة بشأن مكافحة جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، من أجل حماية الإنسان ودعم النمو الاقتصادي.

 

كما ناقشا الوزيران أبرز فرص التعاون الاقتصادي، خاصة في الابتكار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، كما شدد الجانبان على أهمية تشجيع المستثمرين للمساهمة في التنمية المستدامة والمشروعات الضخمة في البلدين الصديقين.

 

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات السعودية، منع السفر خارج المملكة إلا للمواطنين السعوديين المحصنين الذين تلقوا كامل لقاح فيروس كورونا أو من هم دون 12 عاما.

 

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص، بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة.

 

وحسب بيان للهيئة فإن التعميم نص على السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين السعوديين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة.

 

وذكرت الهيئة أنه يستثنى من ذلك المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا خارج المملكة، وكذلك المتعافون من فيروس كورونا ولم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب بالفيروس، وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة. 

 

وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من 9 أغسطس 2021.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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