الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البحوث الإسلامية»: تواجد مكثف لوعاظ الأزهر بالمحافظات لدعم حملة الترابط الأسرى

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أكدت الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية أن وعاظ الأزهر واصلوا انتشارهم بشكل مكثف في مناطق متنوعة بمدن ومحافظات الجمهورية تنفيذًا لفعاليات الحملة التوعوية التي أطلقها المجمع.

وأطلق المجمع الأسبوع الجاري حملة بعنوان: "وجعل بينكم مودة ورحمة"، وذلك لمواجهة ظاهرة العنف الأسري والدعوة للترابط والتكاتف من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي.

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وعاظ الأزهر بالمحافظات لدعم حملة الترابط الأسرى

وتواجد الوعاظ على مدار ثلاثة أيام داخل مراكز الشباب وعقدوا مجموعة من الحلقات النقاشية مع الرجال والسيدات حول كيفية تحقيق الاستقرار الأسري وعدم الاستجابة لأي دعوات من شأنها أن تهدد بقاء هذه الروابط المجتمعية والأسرية، كما شملت تلك اللقاءات بعض الدروس داخل المساجد وأماكن التجمعات الأسرية. 

ووجّه وعاظ الأزهر مجموعة من الرسائل المركزة أثناء لقاءاتهم المباشرة، حيث أكدت تلك الرسائل على أن الأسرة هي أساس بناء أي مجتمع، بل داعم رئيس لرقي هذا المجتمع وقيامه، وأن محاولة إثارة الفتن بين أفرادها لا يتفق مع ما أمرت به شريعتنا السمحاء. 

كما حذر وعاظ الأزهر الجمهور من الانجرار خلف الدعوات الهدامة التي تسعى لزعزعة الأسرة تحت مسميات هابطة.

 

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وعاظ الأزهر بالمحافظات لدعم حملة الترابط الأسرى

 

كما واصلت واعظات الأزهر الشريف بمناطق وعظ الجمهورية تنفيذ فعاليات الحملة التوعوية التي أطلقها المجمع الأسبوع الجاري لدعم الترابط الأسري ومواجهة كل سلوكيات العنف التي من شأنها تهديد استقرار الأسرة التي تمثل وحدة بناء المجتمع.


والتقت واعظات الأزهر خلال فعاليات تنفيذ الحملة الكثير من أفراد الأسر خاصة من السيدات، واستمعن إليهن فيما يتعلق بالمشكلات اليومية التي تواجهن على مستوى الأسرة وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية بشكل عام، كما عقدن حلقات نقاشية مجمعة للوقوف على أبرز هذه المشكلات والبحث عن حلول مناسبة لها.

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وعاظ الأزهر بالمحافظات لدعم حملة الترابط الأسرى


شملت لقاءات الواعظات النوادي وبعض التجمعات العائلية، ووجهن خلال هذه اللقاءات مجموعة من الرسائل المهمة التي ترسي دعائم الأسرة وتؤكد على عظمة هذه الروابط ودورها في تحقيق السعادة والاستقرار النفسي والمجتمعي.

البحوث الاسلامية وعاظ ا لأزهر مجمع البحوث الإسلامية الإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية وعاظ الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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