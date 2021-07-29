متحدث عسكرى: العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية على أرضه

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء يحيى رسول، أن العراق لا يحتاج لقوات أجنبية قتالية على أرضه.



وقال اللواء يحيي ـ في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الأربعاء - "لسنا بحاجة لأي قوات قتالية أجنبية في العراق، ما نحتاج إليه هو تبادل الخبرات من التحالف الدولي.. نعمل على استكمال قدرات القوات المسلحة العراقية، والمعركة مع ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي استخبارية".



وكانت أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في العراق، : معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الأنبار، وفق الإجراءات القياسية.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: أنه "بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار قضاء الفلوجة يفيد بوجود جسم غريب ضمن حي الرسالة شارع زوبع، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى المكان المقصود".

وأضاف البيان أنه "عند الوصول تم تفتيش المكان، وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن عبوة ناسفة محلية الصنع موضوعة حديثًا على جانب الطريق تمت معالجتها وفق الإجراءات القياسية".

يذكر أن أربع عبوات ناسفة، انفجرت في وقت سابق، مستهدفة رتلًا لوجستيًا أمريكيًا في الأنبار غربي العراق، والهجوم وقع في مدينة الفلوجة شرق المحافظة.

وفي سياق آخر، اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ، أن العراق نجح دبلوماسياً وسياسياً بانجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي.



وقال الحلبوسي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الفضائية ، إن "العراق يخطو واثقاً نحو تحقيق كامل قدراته واليوم ينجح دبلوماسياً وسياسياً بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي ضمن متطلبات المرحلة الجديدة ومقتضيات المصلحة الوطنية وتحقيق السيادة الناجزة وبناء عراق مقتدر".



وأضاف "نبارك إنجاز رئيس مجلس الوزراء وفريقه المفاوض وكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا النجاح".

والتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتم التباحث في عدة مجالات منها، التأكيد على عدم وجود قوات قتالية بحلول يوم 31 من ديسمبر2021.