الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب وزير الخارجية: مصر تقدر دور بعثة الاتحاد الإفريقى بالصومال فى التصدى للإرهاب

السفير حمدي سند لوزا
السفير حمدي سند لوزا

أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، تقدير مصر للدور الهام الذي تقوم به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال في التصدي للإرهاب ودعم المؤسسات الأمنية الصومالية.


جاء ذلك خلال استقبال نائب الوزير لقائد قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال الفريق ندجيا ديومد، بحضور السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية وممثلي القطاعات المعنية بوزارة الخارجية والجهات الوطنية.


وأشار نائب وزير الخارجية - خلال اللقاء - إلى حرص مصر على دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.


من جانبه، استعرض قائد قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، تطورات الوضع الأمني ومستقبل قوات البعثة بعد عام 2021.


وذكرت الخارجية، أن المسئول الإفريقي قام - خلال تواجده بالقاهرة - بزيارة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام حيث تم بحث آفاق التعاون مع الجهتين.
 

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